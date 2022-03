Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast, un projet de remastérisation en VR par un fan est en cours

Si les épisodes de Vador Immortal ou de Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge (le test est à retrouver ici) ne suffisent plus à étancher votre soif de pouvoir et que l'appel de la force est aussi puissant que l'odeur d'un croissant encore chaud, sachez qu'un fan de la franchise iconique s'est donné pour mission de remastériser l'épisode Jedi Knight II: Jedi Outcast en VR. Pour rappel, ce jeu sorti en 2002 nous mettait dans la peau de Kyle Katarn, un mercenaire Jedi dans un jeu alternant les phases de FPS et de TPS. Sur la page Twitter du jeu, le développeur Guido Mariano expose plusieurs vidéos de gameplay de ses travaux en cours, et il faut dire que ça donne envie.

La première chose qui saute aux yeux, c'est bien l'aspect visuel du titre. Nous avons ainsi droit à une refonte graphique complète avec de nouveaux modèles et textures, ainsi qu'à des effets de lumière ou de réflexion particulièrement travaillés. Le jeu s'inscrit donc dans l'air du temps et ne s'annonce pas comme un simple portage en VR classique. Les interactions sur les mécanismes (boutons, poignées) ou encore la prise en main des différents blasters et du mythique sabre laser ne sont pas non plus en reste, et se veulent à la hauteur des standards d'aujourd'hui. Ce dernier, plus réaliste que jamais, promettra un gameplay encore plus immersif puisqu'il sera possible de découper comme du beurre certains éléments du décor servant de couverture. Et comme tout bon Jedi qui se respecte, nous aurons droit à l'usage de la force sur nos ennemis. Le projet n'en est encore qu'à ses débuts, en témoignent une IA clairement à la ramasse et un premier niveau ouvert non texturé pour le moment. Cependant, force est de constater que ces premières vidéos mettent l'eau à la bouche et annoncent du bon pour la suite. Si vous souhaitez soutenir le projet de ce fan inconditionnel, vous pouvez vous rendre sur sa page Patreon.



Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Meta Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.