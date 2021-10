Star Wars Jedi Knight Collection et Star Wars Racer & Commando Combo : des packs en édition physique annoncés et datés

Depuis quelque temps, Aspyr Media redonnent une seconde vie à de vieux jeux Star Wars, à l'instar des Jedi Knight, du jeu de course Racer et du FPS Republic Commando. Eh bien, ces jeux remastérisés vont avoir droit à des éditions physiques sur PlayStation 4 et Nintendo Switch grâce à THQ Nordic.

Les studios annoncent en effet que Star Wars Jedi Knight Collection sera disponible à partir du 26 octobre 2021 sur PlayStation 4 et du 16 novembre sur Nintendo Switch. Il regroupera Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy et sa suite Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast. Aux mêmes dates sortira également Star Wars Racer & Commando Combo, qui inclura donc Star Wars Episode I: Racer et Star Wars: Republic Commando, deux titres radicalement opposés, mais très appréciés des fans. Chaque pack sera vendu contre 29,99 €.

Pour rappel, Aspyr Media développe désormais un remake plus ambitieux de Star Wars: Knights of the Old Republic, officialisé le mois dernier. Vous pouvez déjà précommander Star Wars Jedi Knight Collection à 29,99 € chez Micromania.