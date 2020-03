Star Wars Episode I: Racer annoncé sur PS4 et Switch en images

1999, les joueurs sur PC et Nintendo 64 découvrent un jeu de course dynamique se basant sur le film de George Lucas, Star Wars Episode I: Racer. Aspyr Media est chaud bouillant et annonce le portage de ce titre légendaire sur PS4 et Switch, le tout avec quelques images pour émoustiller les vieux fans.

Quels sont les points à retenir ?

25 pilotes jouables dont : Anakin Skywalker, Sebulba, et Ratts Tyerell ;

Des parcours couvrant 8 mondes uniques dont : Tatooine, Baroonda, et Malastare ;

Travaillez avec des droïdes pour améliorer votre Podracer afin d'augmenter votre vitesse de pointe et votre accélération ;

Trouvez des raccourcis et des passages secrets pour améliorer vos temps à chaque tour ;

Multijoueur en écran partagé (Switch et PlayStation 4) et multijoueur en réseau local (Switch).

Malheureusement, nous ne savons pas quand Star Wars Episode I: Racer verra le jour... Affaire à suivre donc !