Postal Redux : la version PS4 tient enfin sa date de sortie

Postal est une licence plutôt culte, notamment à cause des scandales qui entourent la sortie de chaque opus. La franchise donne dans la violence gratuite et la surenchère de sang, et les développeurs ont eu l'idée de remastériser le premier volet, en vue isométrique, qui est sorti sur PC en 2016.

Une version pour PlayStation 4 devait voir le jour, mais comme Postal Redux n'a pas très bien marché sur ordinateurs, le portage avait été annulé. Mais l'éditeur MD Games n'a pas lâché l'affaire, le titre a débarqué sur Switch l'année dernière, et il va prochainement arriver sur la console de Sony comme prévu. La date de sortie de Postal Redux est en effet fixée au 5 mars 2021 sur PlayStation 4.

Le titre reprend les bases de l'opus d'origine, qui permet de mettre la ville à feu et à sang avec de nombreuses armes, mais avec des textures en haute résolution, des musiques remastérisées, des sons et dialogues revisités et un gameplay modernisé, sans oublier de la coopération et du Deathmatch en ligne. En attendant la sortie de Postal Redux sur PS4, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.