Ys: Memories of Celceta, la version PS4 a enfin une date de sortie en Europe

D'abord sorti sur PlayStation Vita en 2012 au Japon, Ys: Memories of Celceta a mis près d'un an et demi pour débarquer en Europe. Un portage PC a eu lieu bien plus tard, à l'été 2018 et à l'international au vu de la plateforme, tandis qu'une édition PS4 compatible 60 fps et 1080p est elle arrivée en mai 2019 au Japon.



La localisation aura été longue, mais XSEED et Marvelous vont enfin réussir à nous proposer le RPG revisitant le récit de Ys IV, comme promis en fin d'année passée. Il sera disponible au format numérique et avec une Timeless Adventurer Edition pour 39,99 $ en Amérique du Nord le 9 juin en Amérique du Nord, tandis que l'Europe devra patienter quelques jours de plus, la date de sortie étant calée au 19 juin 2020.

L'édition standard physique coûtera chez nous 29,99 €, et sera vendue chez Amazon, Cultura, Leclerc Culture, Fnac et Micromania. La version numérique sera vendue au même prix, tandis qu'une édition Digital Deluxe sera affichée à 39,99 € et comprendra une partie de l'OST et un thème dynamique avec un artwork et une musique jeu.