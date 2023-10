The Walking Dead: Destinies, une date de sortie et du gameplay qui fait peur

Cet été, l'éditeur GameMill Entertainment, spécialisé dans les jeux sous licence, dévoilait The Walking Dead: Destinies, un jeu d'aventure narratif qui permettra de revivre les quatre premières saisons de la série d'AMC, mais en effectuant des choix qui pourront modifier certains évènements.

Le titre, développé par Flux Games, a aujourd'hui droit à une nouvelle bande-annonce avec du gameplay. Bon, il va falloir faire abstraction de la réalisation technique, The Walking Dead: Destinies n'a clairement pas bénéficié d'un gros budget pour son développement, les graphismes sont datés et les animations rigides (mais c'est plus regardable que Skull Island: Rise of Kong), cependant, les scènes sont fidèles à la série TV d'AMC, et la promesse de revivre les moments forts en influant sur le déroulé de l'histoire semble tenue.

Nous connaissons également la date de sortie de The Walking Dead: Destinies, fixée au 17 novembre 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Le jeu aura droit à une édition physique sur PlayStation et Xbox le 1er décembre prochain, mais il faudra patienter jusqu'au 16 janvier 2024 pour la version boîte sur Switch. Vous pouvez déjà précommander The Walking Dead: Destinies à 49,99 € sur Amazon et la Fnac.