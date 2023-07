The Walking Dead: Betrayal, un nouveau jeu de survie et de traîtrise en multijoueur qui copie le concept de Project Winter

Les comics et la série principale ont beau être terminés, entre les séries dérivées et les jeux vidéo, nous continuons à manger du The Walking Dead à toutes les sauces. Ce sera encore le cas dans quelques mois avec The Walking Dead: Betrayal, un jeu de survie en multijoueur au concept calqué sur celui de Project Winter.



Rassurez-vous, pas d'accusation de plagiat en vue, ce sont les mêmes développeurs qui ont créé cette nouvelle expérience avec la licence de Skybound Games, pour toucher un nouveau public. Le principe sera donc toujours le même avec de la coopération pour s'échapper d'une horde de marcheurs, des traîtres qui feront tout pour saboter l'équipe et tuer les survivants, de la collecte de ressources pour créer des aliments et équipements, et désormais la possibilité de se réincarner en mort-vivant pour mettre encore plus de zizanie dans la partie.



The Walking Dead: Betrayal est un jeu d’action à la troisième personne de coopération et de tromperie pouvant accueillir jusqu’à 8 joueurs. À court de ressources, avec un troupeau de marcheurs qui approche rapidement, les joueurs doivent travailler ensemble pour atteindre des objectifs et s’échapper. Ils devront travailler vite, car les marcheurs ne sont pas la seule menace. Des « traîtres » incognito se cachent parmi eux, complotant pour faire tout ce qui est en leur pouvoir pour retarder les réparations et empêcher quiconque de partir. Alors que les preuves de leur sabotage deviennent évidentes, la paranoïa et les accusations menacent de déchirer les survivants alors qu’ils s’efforcent désespérément de s’échapper. Travail d’Équipe - Les survivants n’ont aucune chance de s’échapper s’ils ne travaillent pas ensemble. Les joueurs qui s’égarent seuls peuvent être victimes de hordes de marcheurs ou devenir des cibles faciles pour les traîtres. Communication - La communication est essentielle si les survivants ont le moindre espoir de s’échapper. Les joueurs peuvent toujours communiquer avec d’autres joueurs à proximité via un chat vocal basé sur la proximité. Une fois que deux joueurs trouvent la même couleur de radio, ils peuvent alors communiquer sur la carte, et peuvent également utiliser le chat textuel et les emotes. Artisanat et cuisine - Aventurez-vous hors de la zone de sécurité pour récupérer des ressources afin d’atteindre des objectifs, fabriquer des armes et cuisiner des aliments pour gérer votre faim. Vous n’avez qu’un espace d’inventaire limité, alors faites vos choix judicieusement. Trahison et tromperie - Les traîtres sont en infériorité numérique et faibles lorsque le jeu commence, ils doivent donc se fondre dans la masse et gagner la confiance des autres survivants tout en renforçant leurs forces. Mais au fur et à mesure que le jeu progresse, les traîtres ont tellement de possibilités créatives pour saboter l’équipe, les marcheurs sont la menace la plus prévisible. Empoisonnez de la nourriture ou des objets interactifs, portez une combinaison de déambulateur et fondez-vous dans la masse, attirez une horde de marcheurs avec une planche à roulettes bruyante, placez des pièges, retirez des parties des objectifs de l’équipe, et quand tout le reste échoue, vous pouvez toujours vous rabattre sur le bon vieux meurtre. Cherchez la vengeance en tant que marcheur - Malheureusement, vous n’avez pas survécu, mais la mort n’a pas besoin d’être la fin ! Téléportez-vous rapidement entre les marcheurs pour prendre le contrôle de l'un d'entre eux, attirer des groupes de marcheurs près des survivants et essayer de mordre la main qui vous a tué. Personnalisation - Ajoutez du style à votre personnage avec des cosmétiques qui peuvent être achetés avec notre monnaie de jeu gagnée après chaque match !





The Walking Dead: Betrayal n'a pas encore de date de sortie, mais il sera jouable par 5 à 8 joueurs sur PC via Steam via une bêta fermée qui débutera le 10 août, et sera lancé en Early Access courant 2023. D'ici là, The Walking Dead: Saints and Sinners - Chapter 2: Retribution est disponible à partir de 49,99 € sur Amazon.fr.