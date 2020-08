The Walking Dead Onslaught : date de sortie, trailer et éditions spéciales pour le jeu d'action en VR avec Daryl et Rick

L'univers de The Walking Dead se prête visiblement bien aux jeux en réalité virtuelle. Après un The Walking Dead: Saints & Sinners très apprécié en ce début d'année, au tour de Survios de se préparer à nous proposer sa vision de l'univers avec The Walking Dead Onslaught, un jeu d'action tournant autour des personnages clés de la série de AMC.

Il nous permettra ainsi d'incarner Daryl Dixon dans une campagne scénarisée, mais aussi Rick, Michonne et Carol dans un mode Scavenger à la rejouabilité infinie.



L'histoire de The Walking Dead Onslaught se déroule peu après The Savior War, dans la ville d'Alexandria dévastée par les combats, et questionnant ses idéaux fondateurs. Les joueurs se glisseront dans la peau de Daryl Dixon pour une campagne intense, au cours de laquelle ils se remémoreront une rencontre fortuite avec un mystérieux étranger. Le mode de jeu Scavenger, à la rejouabilité infinie, offre aux joueurs de s'embarquer pour des expéditions, en incarnant Rick, Daryl, Michonne et Carol. Ils tomberont sur d'inarrêtables hordes de marcheurs et devront collecter un maximum de ressources afin de reconstruire leur communauté, améliorer et modifier leurs armes iconiques de la série télé, et débloquer de nouvelles quêtes.

L'annonce de la semaine, bande-annonce à l'appui, c'est celle de la date de sortie de ce The Walking Dead Onslaught. Il sera disponible le 29 septembre 2020 pour le PS VR, l'Oculus Rift et l'écosystème SteamVR, en édition standard, Deluxe, et même Survivor, un coffret physique vendu par Just for Games pour 49,99 € par chez nous.

Deluxe Edition : inclus un pack d'armes iconiques de la série télévisée : Lucille, la masse de Rick, la machette rouge et le marteau de Tyreese, ainsi qu'un Starter Kit d'artisanat d'Alexandria, une mini bande originale de The Walking Dead Onslaught et un Art Book.

Golden Weapons Edition : recevez les skins d'armes exclusifs du Katana dorée et du couteau de combat dorée.



Sheriff Rick And Hunter Daryl Edition : recevez les skins exclusifs du Shérif Rick et de Daryl le chasseur.

Survivor Edition : inclus l'intégralité des bonus de l'édition Deluxe et de ses bonus de précommande, un SteelBook et deux cartes postales à collectionner d'un tirage de cinq illustrations exclusives.

À part ça, The Walking Dead - L'intégrale des Saisons 1 à 9 est disponible pour 107,99 € chez Amazon.