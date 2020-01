The Walking Dead: Saints & Sinners, ultime bande-annonce oppressante pour le survival-horror en VR

Dans les comics comme la série télévisée The Walking Dead, ce qui fait l'essence de la franchise, ce sont autant les personnages que la tension permanente due à l'omniprésence de morts-vivants.

Skydance Interactive s'est fortement basé sur ce second point pour proposer The Walking Dead: Saints & Sinners, un survival-horror à la première personne exclusif aux appareils en VR, qui nous demandera de parcourir la Nouvelle-Orléans en tentant de rester et en vie et en faisant des choix moraux majeurs.

The Walking Dead -L'intégrale de la saison 9 19,18 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 19,18€. « Avec The Walking Dead: Saints & Sinners, nous avons voulu créer une expérience dans laquelle les joueurs et les fans pourraient s'immerger totalement, ce qui n'est pas possible en jouant à un titre sur console ou sur téléphone portable », a déclaré Adam Grantham, Creative Director chez Skydance Interactive. « Nous voulions plonger les joueurs dans une histoire originale qui s'inscrive vraiment dans l'univers de The Walking Dead, tant au niveau des environnements, de la narration que des combats, afin qu'ils aient l'impression de vivre dans ce monde effroyable ».

Le titre est disponible depuis ce jeudi sur HTC Vive, Cosmos, Valve Index, Oculus Rift, Rift S, Quest câblé et divers casques WMR, au prix de 33,99 €, et il tient à nous le faire savoir avec une sombre ultime bande-annonce. Il sera proposé au printemps 2020 sur PS VR, et plus tard dans l'année sur le Quest, sans nécessité de câbler un Oculus Link cette fois.