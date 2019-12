The Walking Dead: Saints & Sinners, une édition collector avec un sac à dos sur PC, une version PS VR confirmée

Dans le petit monde des jeux vidéo The Walking Dead, le prochain sur la liste est un certain The Walking Dead: Saints & Sinners, développé par Skydance Interactive pour les casques VR.

Le jeu sera disponible sur Oculus Rift, Rift S, Quest et HTC Vive le 23 janvier 2020, et nous amènera à la Nouvelle-Orléans pour une aventure faite d'escalade, coups de couteau dans le crâne, joutes avec des armes à feu, et choix influant sur notre approche des combats et l'évolution des scénarios. Un peu de tout cela est visible dans une bande-annonce annonçant l'ouverture des précommandes, trois éditions spéciales étant disponibles, dont une physique avec un sac à dos et une lanterne de camping.

The Walking Dead Intégrale 42,38 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 42,38€. The Walking Dead: Saints & Sinners édition standard - 33,99 € Oculus Store ou Steam ou le site The Walking Dead: Saints & Sinners :

Code de jeu numérique + bonus de précommande objet cosmétique in-game : Plan de fabrication de The Sheriff (Revolver). The Walking Dead: Saints & Sinners Tourist Edition (Digital Deluxe Edition) - 41,99 € Code de jeu numérique + objets cosmétiques bonus dans le jeu :

Plan de fabrication de The Judge (Batte de baseball) ;



Plan de fabrication de The Sheriff (Revolver) ;



Plan de fabrication de The National Guard (Couteau de combat) ;



Bustomization Poupées vaudou de la Nouvelle-Orléans. The Walking Dead: Saints & Sinners Tower Edition (Edition Collector) - 149,99 $ Code de jeu numérique + objets bonus en jeu :

Plan de fabrication de The Judge (Batte de baseball) ;



Plan de fabrication de The Sheriff (Revolver) ;



Plan de fabrication de The National Guard (Couteau de combat) ;



Bustomization Poupées vaudou de la Nouvelle-Orléans.

Articles physiques :

Édition spéciale sac à dos réversible licorne / étui de voyage HMD ;



Lanterne de camping magnétique ;



Concept Art Stash ;



Une pièce collector Saints or Sinners ;



4 Pins édition Collector ;



Une carte postale ;



Une clé USB 16 Go.

La petite surprise qui s'est glissée dans ce communiqué, c'est qu'une version PlayStation VR de The Walking Dead: Saints & Sinners est prévue pour le premier trimestre 2020 selon la vidéo, et le printemps prochain d'après le texte. Comme ça, cet intéressant jeu d'action en VR sera encore plus accessible pour les nombreux fans des comics et séries. À noter qu'un thème PS4 gratuit sera offert dans les semaines qui viennent pour devancer cette sortie.