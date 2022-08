GC2022 : The Callisto Protocol, les mutations au centre d'une nouvelle vidéo de gameplay sanglante

Striking Distance Studios et Glen Schofield nous avaient donné rendez-vous à la gamescom 2022 pour revoir The Callisto Protocol en attendant sa sortie en fin d'année sur ordinateurs et consoles de salon. Et nous avons été servis, avec une impressionnante vidéo de gameplay à admirer juste ici :

Glen Schofield étant l'un des papas de Dead Space, nous retrouvons la même ambiance horrifique avec un personnage principal évoluant dans un vaisseau spatial où rôdent d'effrayantes créatures. Les joueurs risquent d'être accrochés à leur manette tout au long de l'aventure ! Aujourd'hui, l'accent est mis sur les mutations, une capacité qu'auront les ennemis d'évoluer pour devenir plus puissants et meurtriers s'ils ne sont pas tués rapidement.

La date de sortie de The Callisto Protocol est pour rappel fixée au 2 décembre 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, avec des éditions spéciales. La Day One Edition est quant à elle en précommande à 59,99 € sur Amazon.