The Quarry : le nouveau jeu d'horreur de Supermassive et 2K officialisé par un teaser

"???????????????? ????????????????????'???? ???????????????? ???????????? ???????????????? ???????????????? ???????????? ????????????????????????????????." ???? Watch the reveal of #TheQuarry, an all-new horror experience from @SuperMGames coming this Summer.



TOMORROW @ 9am PT | 12pm ET | 4pm GMT

????️ https://t.co/z408R4IHHi pic.twitter.com/mUkNTjAbsP