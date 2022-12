Amnesia: The Bunker, un nouveau jeu d'horreur avec un soldat français dévoilé en vidéo

Frictional Games s'est taillé une belle réputation avec les Penumbra et Amnesia, puis SOMA. Mais entre ce dernier titre et Amnesia: Rebirth, les joueurs ont dû patienter cinq longues années. Heureusement, le studio indépendant est déjà de retour et dévoile son futur jeu, attendu en début d'année prochaine :

Ce jeu, c'est Amnesia: The Bunker, qui reprendra donc les mécaniques horrifiques de la franchise en nous plongeant avec peu de défenses dans les couloirs sombres d'abris pendant la Première Guerre mondiale. Nous incarnerons Henri Clément, un soldat français qui se retrouve avec seulement une lampe à dynamo bruyante et un revolver chargé d'une ultime balle. Heureusement, des ressources à collecter pour crafter de l'équipement seront présentes dans les couloirs, mais il faudra faire face à des rencontres horrifiques et aléatoires en fonction de chaque partie. Sang-froid, adaptation et discrétion seront de mise pour explorer ces niveaux semi-ouverts et s'échapper sans se faire prendre par une étrange créature diabolique.

Amnesia: The Bunker est attendu en mars 2023 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Vous pouvez retrouver une première bande-annonce ci-dessus, des images sur la seconde page et Amnesia: Rebirth à 24,99 € sur GOG.com.