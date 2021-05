The Dark Pictures: House of Ashes, un nouveau teaser pour frissonner et un rendez-vous pour du gameplay

Supermassive Games tient le calendrier de sa série The Dark Pictures, qu'il produit en collaboration avec Bandai Namco Games. Après Man of Medan en 2019 et Little Hope en octobre dernier, il va récidiver cette année avec House of Ashes, un troisième volet teasé dès la sortie du deuxième.

Nous serons cette fois amenés en Irak, en 2003, alors que des agents de la CIA enquêtent sur des armes chimiques à travers les monts Zagros. Suite à une embuscade du sergent local Salim Othman et à un tremblement de terre, tout ce petit monde va se retrouver dans les tréfonds du désert d'Arabie, au milieu d'un temple sumérien qui abrite une sombre menace. Face à celle-ci, les ennemis vont devoir s'allier pour espérer s'en sortir.

Une nouvelle bande-annonce teaser vient nous remettre dans l'ambiance et semble montrer des soldats en péril et 2 des 5 personnages principaux. Si vous voulez en voir plus, vous n'allez pas devoir attendre longtemps : nous avons rendez-vous le jeudi 27 mai à 18h00 pour découvrir du gameplay.

Pas de date de sortie en vue pour The Dark Pictures: House of Ashes, mais il est prévu pour en 2021 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X et S, et Xbox One. D'ici là, The Dark Pictures: Little Hope peut être acheté à partir de 20,29 € sur Amazon.fr.

