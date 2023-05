The Dark Pictures: Man of Medan débarque par surprise sur Switch

Depuis 2019, Supermassive Games développe la Dark Pictures Anthology, une série de jeux d'horreur narratifs qui peuvent être découverts indépendamment les uns des autres. Le premier volet, Man of Medan, nous emmenait sur un bateau de guerre abandonné et visiblement hanté par des esprits.

Le titre et ses suites étaient sortis uniquement sur ordinateurs et consoles de salon, mais voilà que l'éditeur Bandai Namco annonce que The Dark Pictures: Man of Medan est désormais disponible sur l'eShop des Nintendo Switch. Un portage qui est une première pour Supermassive Games, les joueurs vont pouvoir retrouver les cinq amis à bord d'un navire hanté et même l'extension Inondation et le mode Curator's Cut. Pour rappel, le titre propose également un mode Histoire à deux joueurs en ligne (en étant abonné au Nintendo Switch Online) ou un mode coopératif jusqu'à cinq joueurs hors ligne.

The Dark Pictures: Man Of Medan est disponible uniquement sur l'eShop, vous pouvez retrouver des cartes prépayées sur Amazon.