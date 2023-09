BON PLAN : The Dark Pictures: Man of Medan est gratuit (si vous êtes rapides)

La première saison de The Dark Pictures Anthology est terminée depuis un moment, mais en attendant de découvrir la suite de cette saga, Bandai Namco et Supermassive Games font du recyclage et tentent de séduire de nouveaux joueurs. Les studios ont récemment sorti The Dark Pictures: Man of Medan sur Nintendo Switch, mais sur PC, c'est encore mieux.

Bandai Namco propose carrément d'obtenir une copie numérique gratuite de The Dark Pictures: Man of Medan sur PC. Le principe est simple, il suffit de vous rendre sur le site officiel de l'éditeur, de vous connecter et... d'attendre en croisant les doigts. Eh oui, seuls les 100 000 premiers inscrits obtiendront un exemplaire de The Dark Pictures: Man of Medan, l'évènement se termine le 29 septembre, 15h00, et nous saurons à ce moment-là qui aura gagné sa clé.

Sur consoles, pas d'offres similaires, mais vous pouvez retrouver le dernier épisode de la saison 1, The Dark Pictures: The Devil In Me, à partir de 25,93 € sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac.

Lire aussi : TEST de The Dark Pictures - Man of Medan, le jeu qui vous donne envie de rejouer à Until Dawn