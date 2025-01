CINEMA : Until Dawn, de maigres infos sur le scénario, certains fans vont être déçus

Le projet d'adaptation du jeu vidéo Until Dawn en film est en très bonne voie. Le tournage s'est terminé en octobre dernier et le long-métrage réalisé par David F. Sandberg (Annabelle 2 : La Création du mal, les deux Shazam!) sortira au cinéma en avril prochain. Le casting fera cependant appel à de nouveaux acteurs, seul Peter Stormare reprendra son rôle du Dr Hill. Nous savons désormais pourquoi Hayden Panettiere, Rami Malek, Brett Dalton, Meaghan Martin, Noah Fleiss, Galadriel Stineman, Nichole Sakura et Jordan Fisher ne feront pas leur retour dans le film.

À l'occasion du CES 2025 de Las Vegas, Ashley Brucks, président de Screen Gems, la division cinéma de Sony, a tenu une présentation (via IGN) durant laquelle il a réitéré sa volonté de respecter le matériau de base, mais il y aura des changements qui devraient contenter les fans de la première heure et les néophytes.

La clé du succès de l'adaptation de ces jeux se résume à une chose : respecter le concept de base. Notre étroite collaboration avec PlayStation Productions nous donne, à nous et à nos réalisateurs, l'avantage de travailler directement avec les créateurs du jeu. Il s'agit de trouver un équilibre délicat entre essayer d'identifier et d'intégrer ce que les fans aiment dans le jeu et l'expérience, tout en proposant quelque chose de nouveau et d'excitant pour attirer les nouveaux venus. En adaptant Until Dawn, le réalisateur David F. Sandberg, qui est un grand fan du jeu largement acclamé, a pris l'essence de ce qui fait la grandeur du jeu et a sélectionné les éléments que nous pensons les plus importants pour les fans et lui a rendu hommage de la bonne manière. Nous avons ensuite construit l'univers d'Until Dawn, en utilisant le principe de base d'un groupe d'amis qui rencontrent une variété de menaces terrifiantes pour raconter une nouvelle histoire vraiment viscérale et horrifiante.

Peter Stormare était également présent et a déclaré :

J'ai eu la chance de faire partie d'Until Dawn depuis le jeu original, incroyable et super terrifiant, et c'est pourquoi je suis si excité de faire partie de ce film, car tout cela est une lettre d'amour à l'horreur, et cela honore complètement l'esprit du jeu. Le film sera rempli de nouveaux personnages et de nouvelles victimes dans une toute nouvelle histoire pleine de rebondissements, alors que vous soyez un fan de longue date ou que vous le découvriez pour la première fois, préparez-vous à découvrir Until Dawn comme vous ne l'avez jamais vu auparavant.

Comme dans le jeu vidéo de Supermassive Games, nous devrions donc suivre une bande d'amis qui vont se faire traquer (et massacrer, car aucun QTE ne les sauvera ici) par un mystérieux tueur. Concernant le cadre de l'action, rien ne dit pour l'instant que le film prendra place dans un chalet sous la neige, mais faire une adaptation d'Until Dawn sans montagne ni wendigo serait étonnant.

La première bande-annonce devrait nous en apprendre davantage, il ne reste plus qu'à patienter.

