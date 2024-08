CINEMA : Until Dawn continue de dévoiler son casting, aucune surprise pour le Dr Hill

Sorti en 2015, Until Dawn fait encore l'actualité en ce moment grâce à deux choses. La première, c'est un remaster développé par Ballistic Moon à l'aide de l'Unreal Engine 5 et qui est attendu dans les prochains mois sur PC et PlayStation 5. La seconde, c'est une adaptation au cinéma.

Until Dawn va prendre vie grâce à un film réalisé par David F. Sandberg (Annabelle 2 : La Création du mal, Shazam!). Nous avions déjà découvert une partie du casting il y a quelques semaines, avec Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo et Odessa A'zion. Aujourd'hui, c'est The Hollywood Reporter qui dévoile trois nouveaux noms pour le casting d'Until Dawn, à commencer par Maia Mitchell (Teen Beach) et Belmont Cameli (En route pour l'avenir), qui incarneront des personnages encore inconnus.

Cependant, Until Dawn (le film) se paye Peter Stormare, qui incarnait déjà le Dr Hill dans Until Dawn (le jeu vidéo). L'acteur suédois reprendra son rôle de thérapeute, reste à savoir comment il sera inséré dans le récit. Peter Stormare est connu pour des rôles dans Fargo, Armageddon, Constantine, 8mm ou encore John Wick 2, c'est également un habitué du doublage dans les jeux vidéo.

D'après THR, le tournage d'Until Dawn devrait débuter à la mi-août, pour une sortie en salles à une date encore inconnue. En attendant, vous pouvez retrouver Until Dawn 2015 à partir de 19,95 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.