CINEMA : Until Dawn, une bonne nouvelle dévoilée dans le sang pour le film

Alors que Sony et Ballistic Moon viennent de lancer la version remastérisée d'Until Dawn il y a quelques jours, c'est un autre projet lié à la franchise qui fait parler de lui. Non, il ne s'agit pas de l'hypothétique suite en développement, mais bien de l'adaptation d'Until Dawn au cinéma, annoncée en tout début d'année.

Sur Instagram, le réalisateur David F. Sandberg vient d'annoncer que le tournage d'Until Dawn est terminé. Pour marquer le coup, il partage une photo du clap devant un miroir couvert de sang. La production s'est donc terminée le 4 octobre dernier, un tournage qui aura duré deux mois. Le clap nous rappelle au passage que c'est le Belge Maxime Alexandre qui est directeur de la photographie sur Until Dawn, il avait déjà travaillé avec David Sandberg sur Annabelle 2 et Shazam. Il a également beaucoup collaboré avec Alexandre Aja (Haute Tension, La Colline a des yeux, Mirrors, Crawl, Oxygène, Mother Land), mais il a également géré la photographie de Silent Hill: Revelation 3D... Au casting d'Until Dawn, nous retrouverons Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo, Odessa A'zion, Maia Mitchell, Belmont Cameli et Peter Stormare, qui incarnait déjà le Dr Hill dans le jeu vidéo.

Le film Until Dawn est attendu au cinéma en 2025, sans plus de précisions, l'équipe va désormais s'attaquer aux effets spéciaux en postproduction et au montage. Pour patienter, vous pouvez acheter le remaster à 68,99 € sur Amazon.