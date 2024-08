God of War, Okami, The Order: 1886, ce studio légendaire ferme ses portes

La situation est compliquée pour tout le monde dans le milieu du jeu vidéo et les mauvaises nouvelles se succèdent. Aujourd'hui, nous apprenons la fermeture d'un studio de développement fondé en 2003 en Californie et qui a créé des titres cultes et d'excellents portages, mais qui a été plombé par la VR.

D'après Android Central, Ready at Dawn Studios va fermer ses portes et disparaître. Le studio avait notamment développé les Daxter, God of War: Chains of Olympus et God of War: Ghost of Sparta sur PSP, le très bon portage Wii d'Okami ou encore le sympathique (mais boudé) The Order: 1886 sur PS4. Un studio très lié à Sony, mais racheté par Facebook en 2020. Ready at Dawn Studios avait en effet brillé avec le jeu VR Lone Echo pour Oculus Rift, il a donc rejoint la grande famille Meta et a même lancé une suite, Lone Echo II, en 2021.

Ces derniers mois, Ready at Dawn Studios avait subi de nombreux licenciements, mais le nom du développeur va disparaître, Meta incite les employés à postuler à d'autres postes chez Oculus Studios pour éviter des renvois. L'ancien insider Shinobi602 dévoile au passage que Ready at Dawn Studios avait des idées pour une suite à The Order: 1886 avant son rachat par Meta, avec notamment un vrai gameplay. Avec la fermeture de ce vieux studio, c'est une page qui se tourne pour la génération PSP et un premier coup de tonnerre pour la VR chez Meta.

