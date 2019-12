The Initiative : un artiste de Santa Monica (God of War) rejoint le studio de Microsoft

Souvenez-vous, lors de l'E3 2018, Microsoft annonçait l'ouverture d'un nouveau studio, The Initiative, avec l'ancien dirigeant de Cystal Dynamics à sa tête. Depuis, l'équipe s'est agrandie avec d'anciens membres de studios de renom comme Rockstar, Insomniac Games, ou encore Santa Monica.

Et ce mois-ci, c'est un autre ancien artiste du studio de Sony qui vient de rejoindre The Initiative. Comme l'a remarqué un internaute sur LinkedIn, Erik Jakobsen a débuté son travail dans le studio de Microsoft en ce mois de décembre 2019. L'artiste est surtout connu pour ses paysages et a notamment été Senior Staff Environment Artist sur le God of War de 2018.

Là encore, les joueurs peuvent espérer du très lourd pour le premier jeu de The Initiative, mais il faudra encore patienter pour découvrir ce titre, qui devrait en toute logique être taillé pour la Xbox Series X.