CINEMA : Resident Evil, un coffret Blu-ray 4K avec les 6 films, dont une version longue d'Apocalypse

La saga de films Resident Evil initiée par Paul W.S. Anderson et Constantin Film au début des années 2000 est très critiquée par les fans de la franchise de Capcom, les longs-métrages n'ont d'ailleurs pas grand-chose à voir avec les jeux vidéo. Pourtant, ces films ont fait un tabac au box-office, et même si l'aventure d'Alice au pays des zombies est terminée depuis quatre ans, le distributeur Sony Pictures ne lâche pas l'affaire.

Eh oui, la saga Resident Evil va être de retour en fin d'année dans une 4K Ultra HD Collection, l'occasion d'admirer les pirouettes au ralenti de Milla Jovovich avec une superbe qualité d'image, et même de l'option HDR pour les versions numériques qui sortiront en même temps. Mais le gros avantage de ces nouvelles versions 4K, c'est la présence de la version longue de Resident Evil: Apocalypse, second film de la saga, réalisé par Alexander Witt, qui reste une purge, mais avec un tas de clins d'oeil aux jeux Resident Evil 2, Resident Evil 3: Nemesis et Resident Evil: Code Veronica. Une version déjà disponible dans une édition DVD allemande du film, le montage rajoute quelques scènes inédites et des plans plus longs, pour 230 secondes de plaisir additionnel... Les fans pourront également retrouver des bonus et des images d'archives rares et inédites.

Resident Evil 4K Ultra HD Collection inclura donc les films Resident Evil, Resident Evil: Apocalypse (version cinéma et longue), Resident Evil: Extinction, Resident Evil: Afterlife, Resident Evil: Retribution et Resident Evil : Chapitre Final, tout cela sera disponible à partir du 3 novembre prochain. Sinon, l'intégrale de la saga est déjà disponible en coffret DVD steelbook à 52,56 € sur Amazon.fr.