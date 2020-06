CINEMA : Gotham, Legends of Tomorrow, Titans, les séries DC débarquent en Blu-ray

L'univers DC Comics a eu droit à des films, mais évidemment aussi des séries, et elles sont nombreuses. Les fans vont pouvoir retrouver tout au long de l'été des Blu-ray et DVD de plusieurs de ces séries, grâce à Warner Bros.. Comme toujours, il y en a pour tous les goûts, et les super-héros ne sont pas forcément au cœur de l'action.

C'est notamment le cas avec la série Pennyworth, qui suit la jeunesse d'Alfred Pennyworth, futur majordome de Bruce Wayne/Batman, qui fonde en compagnie de Thomas Wayne une société de sécurité dans les années 60. La Saison 1 de Pennyworth sera disponible le 5 août prochain, en DVD et Blu-ray. Si vous voulez du super-héros, il faut se tourner vers Titans, où Dick Grayson reforme le groupe avec Raven, Beast Boy, Robin, Hawk, Dove et Wonder Girl. Sauf que Deathstroke arrive pour mettre le bazar, c'est à suivre avec une Saison 2 qui sera disponible le 22 juillet prochain, mais vous pouvez déjà la précommander contre 29,99 €.

Legends of Tomorrow est dans la même lignée, la série réunit de nombreux super-héros avec des cross-over improbables, elle est d'ailleurs présentée comme un spin-off de Flash et Arrow. La Saison 5 vient de se terminer outre-Atlantique, mais vous pouvez rattraper votre retard avec un coffret réunissant les saisons 1 à 4, vendu 69,99 € à la Fnac (ou 1 euro de moins chez Amazon.fr). Doom Patrol met quant à elle en avant des héros un peu plus borderline et marginaux comme Robotman, Negative Man, Elasti-Girl et Crazy Jane, l'équipe étant dirigée par Niles Caulder. Ce dernier disparaît, Cyborg demande donc à la fine équipe de le retrouver. La Saison 2 sera diffusée cet été, vous pouvez donc retrouver dès maintenant la Saison 1 en DVD, à 29,99 € sur Amazon.fr ou à la Fnac.

Enfin, la série Gotham vient de se terminer, avec cinq saisons au compteur, elle suit pour rappel le commissaire Gordon avant la naissance de Batman, alors que Bruce n'est encore qu'un enfant. Sauf que les méchants cultes n'ont pas attendu le Chevalier Noir pour transformer la ville en lieu chaotique. La série met notamment en scène le jeune Cameron Monaghan, aperçu en tant que Cal Kestis dans le jeu vidéo Star Wars Jedi: Fallen Order. L'intégrale de Gotham est disponible dès maintenant, à 69,99 € à la Fnac (et toujours avec 1 euro de moins chez Amazon.fr).