CINEMA : Kaamelott - Premier Volet, la sortie en Blu-ray et DVD datée, avec une édition Épique collector pour les fans !

Après des années d'attente, nous avons enfin pu voir Kaamelott - Premier Volet en salle cet été (il est encore à l'affiche dans certains établissements), qui aux dernières nouvelles avait réalisé plus de 2,5 millions d'entrées, une performance honorable tout en sachant que l'instauration du Pass sanitaire est tombée pile pour son lancement, ce qui en aura freiné certains. Pour les retardataires et les fans qui souhaitent le revoir dans le confort de leur salon, il ne faudra pas patienter bien longtemps.

En effet, Kaamelott - Premier Volet sortira en DVD et Blu-ray le 24 novembre prochain. Ces éditions comprenant les commentaires audio d'Alexandre Astier en bonus seront respectivement commercialisées aux prix de 19,99 € et 24,99 €, par exemple à la Fnac. Mais ce n'est pas tout, car un bon petit collector sera aussi disponible. Cette édition Épique vendue 49,99 € devrait régaler les fans, contenant les différents formats physiques et quelques goodies et autres bonus.

L'ÉDITION ÉPIQUE Le Blu-Ray 4K en qualité UHD & Dolby Atmos avec le film et le commentaire audio d'Alexandre Astier.

Le Blu-Ray du film & les suppléments « Enchevêtrement : le making of de KV1 » (45 minutes), « Double regard » un diptyque photographique Alexandre Astier / Fred Mortagne et le commentaire audio d'Alexandre Astier.

Le DVD avec le film & le commentaire audio d'Alexandre Astier.

Le DVD « Addendum » contenant « Enchevêtrement : le making of de KV1 » (45 minutes), « Double regard » un diptyque photographique Alexandre Astier / Fred Mortagne et le commentaire audio d'Alexandre Astier.

Une collection de 24 portraits de personnages du film (10 x 15 cm).

Une pièce en étain du Royaume de Logres frappée à la main, à l'effigie du Roi Arthur, tirée du film.

Pour terminer, si jamais vous n'êtes pas au fait de ce que raconte ce long-métrage, voici son synopsis :

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il a fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de Bretagne ?

