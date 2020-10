CINEMA : Kaamelott - Premier Volet, la date de sortie encore reportée, ce ne sera pas pour tout de suite

Plus d'une décennie après la saison 6 de Kaamelott, les fans de la série française se faisaient une joie de retrouver les personnages et comédiens qu'ils apprécient tant dans un long-métrage. Kaamelott - Premier Volet doit en effet venir concrétiser un ambitieux projet d'Alexandre Astier, qui veut conclure la saga du Roi Arthur avec plusieurs longs-métrages.

Je suis bien triste de vous annoncer que KV1 ne sortira pas le 25 novembre.



J’étais impatient de vous le montrer… je vais trépigner encore un peu. https://t.co/7VzYYOYU2h — Alexandre Astier (@AAstierOff) October 19, 2020

Mais vous le savez bien, en 2020, la production cinématographique comme le reste de l'activité sont soumis à bien des aléas. Le long-métrage était prévu pour le 29 juillet, mais la situation sanitaire a amené le distributeur SND à reporter le projet au 25 novembre. Finalement, il faudra encore attendre plus longtemps, car alors que les sirènes du couvre-feu sonnent dans plusieurs grandes villes et que le contexte empire, SND a pris la décision de reporter cette sortie à une date encore inconnue. Il s'engage cependant à le sortir quoiqu'il arrive dans les salles du cinéma, une promesse que des plus grands ont déjà rompue au profit d'une parution via les SVOD.

Au vu de l'évolution de la situation sanitaire et des nouvelles mesures gouvernementales, la sortie du film « Kaamelott - Premier Volet » réalisé par Alexandre Astier est reportée. Alexandre Astier et SND restent résolus à présenter ce film au public, dans les meilleures conditions, dans les salles de cinéma.

Il va donc falloir se montrer patient pour apprécier ce Kaamelott - Premier Volet sur grand écran. D'ici là, vous pouvez toujours vous refaire la série : l'intégrale de Kaamelott est disponible en Blu-ray pour 98,99 €.