CINEMA : Kaamelott - Premier Volet, les personnages cultes de retour dans une bande-annonce teaser, la date de sortie avancée !

De la série comique culte au récit dramatique touchant, Kaamelott et ses six saisons ont marqué le petit écran francophone à jamais. Mais pour apporter un point final à cette saga, son créateur Alexandre Astier voulait réaliser plusieurs films, qui ont mis du temps à prendre forme.

L'attente touche enfin à son terme, alors que le tournage du premier long-métrage a eu lieu l'année passée et que la date de sortie avait été fixée au 14 octobre 2020. Il va y avoir un petit changement de calendrier pour Kaamelott - Premier Volet, mais dans le bon sens du terme, car son lancement a officiellement été avancé à cet été, et plus précisément au 29 juillet 2020 ! Cerise sur le gâteau, la première bande-annonce vient même d'être dévoilée, prenant la forme d'un teaser mutique d'à peine une minute.



La séquence nous permet de découvrir une cinématographie forcément plus ambitieuse que jamais, et le retour des protagonistes clés comme Perceval, Karadoc, Père Blaise, Loth, Merlin, Mevanwi, Séli, Léodagan et bien d'autres. Antoine de Caunes reprendra même son rôle de Dagonet, Alain Chabat celui du Duc d'Aquitaine et Christian Clavier sera toujours le jurisconsulte, tandis que Guillaume Gallienne intégrera la bande avec un personnage encore anonyme. Tout comme Sting. Oui, Sting, de Police, apparaît bien à l'écran. L'aventure nous fera visiblement voyager à travers le monde et les époques, et il nous tarde de savoir jusqu'où iront les aspirations d'Alexandre Astier.