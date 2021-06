CINEMA : Kaamelott - Premier Volet, Arthur fait son grand retour dans un trailer à l'humour savoureux

Ce matin, nous partagions avec vous un extrait de Kaamelott - Premier Volet, long-métrage hautement attendu par la communauté et qui n'est plus qu'à un mois de sa sortie. Alors que nous avons franchi le solstice d'été et que d'autres célèbrent le jour le plus interminable de l’année, nous allons secrètement nous réjouir de la première véritable bande-annonce du film, qui n'a eu droit qu'à un teaser bien excitant l'an dernier. Attention, « on en a gros » !

De l'humour, cette suite à la série n'en manquera apparemment pas, avec un décalage entre situations sérieuses et dérision plus savoureux que jamais. Si vous aviez peur que Perceval ou Karadoc se soient assagis avec le temps, il n'en sera rien. Du côté de l'intrigue, les hommes de Lancelot vont tenter de retrouver Arthur, disparu depuis 10 ans, alors que ce dernier est enfin de retour et va être amené à mener la Résistance, en plus d'enfin retenter de retirer Excalibur du rocher. Va-t-il réussir ? En tout cas, ceux qui rêvaient d'enfin voir une prise de forteresse et l'utilisation des coûteuses catapultes censées défendre le royaume seront servis.

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de Bretagne ?

Bien, l'excitation est désormais plus grande que jamais, mais il va falloir patienter jusqu'au 21 juillet, date de sortie de Kaamelott - Premier Volet dans nos salles de cinéma françaises. D'ici là, vous avez amplement le temps de vous refaire les six Livres de la série vendus 68,99 € sur Amazon en Blu-ray ou de zapper chaque lundi soir sur 6ter.

