CINEMA : Kaamelott - Premier Volet, un extrait avec le Duc d'Aquitaine et Arthur diffusé

Dans pile un mois, la longue attente des fans arrivera enfin sur la fin bon gré mal gré avec la sortie en salles de Kaamelott - Premier Volet. Récemment, nous avons eu droit au plein d'affiches promotionnelles mettant en valeur une partie du casting haut en couleur de ce long-métrage, avec des costumes qu'il nous tarde de voir en action. Et justement, que diriez-vous de découvrir une scène inédite ? C'est la petite exclusivité qui a été donnée à M6 vendredi dernier à la fin du 1945, en plus d'un bref entretien avec Alexandre Astier.

Nous y retrouvons ainsi le Duc d'Aquitaine campé par Alain Chabat, son épouse incarnée par Géraldine Nakache, ce bon vieux Arthur et le petit nouveau Alzagar joué par Guillaume Gallienne, qui reste ici bien muet. La séquence ne manque pas d'humour entre la dynamique du couple et les tentatives d'explications des métaphores employées, mais est en même assez informative puisqu'elle nous donne quelques menus détails sur la situation dans le Royaume de Logres depuis la fin du Livre VI. Ainsi, le peuple n'en peut plus du régime actuel qualifié de « mal tyrannique ». En plus de ça, tout le monde pensait bel et bien qu'Arthur était mort, mais il n'est visiblement pas d'humeur à reprendre le trône.

Pour découvrir le fin mot de l'histoire, il faudra encore patienter jusqu'au 21 juillet, date de sortie de Kaamelott - Premier Volet. Au passage, Alexandre Astier a déclaré qu'il avait volontairement posé des pièges en termes d'intrigue, pour mieux nous surprendre dans la suite si jamais elle se fait. Si vous souhaitez vous refaire l'intégrale en attendant, le coffret DVD est vendu 59,99 € sur Amazon.