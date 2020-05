CINEMA : Kaamelott - Premier Volet reporté de quelques mois

Il y a quelques mois, l'excitation était à son paroxysme (« ouais, c'est pas faux ») : non seulement nous découvrions les premières images de Kaamelott - Premier Volet, mais nous apprenions en plus que la sortie du film avait été avancée, passant du 14 octobre au 29 juillet 2020.

Hélas, depuis, le COVID-19 a bousculé la planète. Alors que les pays sortent timidement de plusieurs semaines de confinement, l'incertitude règne toujours sur notre avenir à court terme. Celle-ci touche notre vie au quotidien, que ce soit dans nos interactions sociales, les commerces, les transports, les secteurs touristiques, de la restauration, du culturel, etc.

Et en parlant de culture, l'agenda des sorties cinéma est chamboulé. Plusieurs productions attendues en mars, avril et mai avaient déjà été reportées, et une interrogation subsistait pour les films attendus cet été. Mais, comme il fallait s'y attendre, le calendrier des sorties risque aussi de se vider drastiquement.

C’est pas de gaité de cœur mais… voilà. https://t.co/aRxZbe5ySv — Alexandre Astier (@AAstierOff) May 7, 2020

Alexandre Astier et SND viennent en effet d'annoncer que la date de sortie de Kaamelott - Premier Volet était repoussée de 4 mois, au 25 novembre. Ils se disent « impatients de pouvoir montrer au public ce film tourné en 70 mm et résolument conçu pour les salles de cinéma. »