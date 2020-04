TUTO PS4 : comment récupérer gratuitement Knack 2 sur le PlayStation Store !

L'initiative Play at Home de Sony Interactive Entertainment est officiellement lancée. Vous pouvez ainsi récupérer gratuitement Uncharted: The Nathan Drake Collection et Journey en téléchargement définitif avant le 6 mai 2020.

Pour une raison inexpliquée, la compilation Uncharted est remplacée en Allemagne et en Chine par Knack 2, la suite de l'exclusivité PS4 pensée pour le multijoueur. Vous l'aurez deviné tout seul : avec un peu de jugeote, il est facilement possible de récupérer ce troisième titre sans aucuns frais, simplement en se créant un compte PlayStation Store étranger avec une adresse e-mail valide et inutilisée sur le PlayStation Network de votre choix. Pour les novices, voici la marche à suivre, avec l'exemple plus pratique d'un compte allemand.

Appuyez sur Créer un utilisateur au lancement de la console (ou Alimentation > Changer d'utilisateur > Créer un utilisateur)

Suivez les premières indications

Cliquez sur Première visite sur PlayStation Network ? Créez un compte



Cliquez sur S’inscrire maintenant

Pays ou région : Germany

Sprache : Deutsch

Geburtsdatum : indiquez votre date de naissance

Cliquez sur Weiter

Ort, Bundesland/Provinz : faites parler votre créativité pour l’adresse, pas besoin d’une adresse réelle

Postleitzahl : rentrez un code à 5 chiffres

Cliquez sur Weiter

Anmelde-ID : rentrez une adresse de connexion valide

Passwort : choisissez un mot de passe

Passwort bestatigen : confirmez votre mot de passe

Cliquez sur le carré en bas à droite



Cliquez sur Weiter

Choisissez un avatar

Online-ID : choisissez votre pseudo, ou sélectionnez en un dans le menu déroulant à droite

Vorname : entrez un prénom

Nachname : entrez un nom

Cliquez sur Fortfahren



Cliquez sur Weiter



Cliquez sur Weiter



Cliquez sur Weiter



Cliquez sur Akseptieren Connectez-vous à l’adresse utilisée via PC ou mobile, cliquez sur le dernier mail reçu de la part de PlayStation, et cliquez sur Jetzt verifizieren Retournez sur votre PS4

Cliquez sur Bereits verifiziert



Cliquez sur Weiter



Cliquez sur Später



Cliquez sur Später



Cliquez sur rond



Cliquez sur OK

Connectez-vous au PlayStation Store

L’offre devrait être présente dès la page d’accueil avec Uncharted: The Nathan Drake Collection et Journey, cliquez sur Download Now (sinon, cherchez Knack 2 dans la barre de recherche)

(sinon, cherchez Knack 2 dans la barre de recherche) Cliquez sur Knack 2

Cliquez sur Laden





Et voilà, le téléchargement de Knack 2 est lancé ! Le bébé pèse tout de même 40,39 Go, et est livré avec une OST gratuite. Vous pouvez normalement même jouer au titre sur votre compte habituel (et en français), vu que le compte allemand nouvellement créé utilise de base la console comme sa PS4 principale. L'offre est valable jusqu'au 6 mai, alors ne tardez pas à faire la démarche pour ajouter Knack 2 à votre ludothèque, même si vous ne le téléchargez pas tout de suite.