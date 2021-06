E3 2021 : Raji: An Ancient Epic Enhanced, le jeu de plateforme indien de retour dans une Enhanced Edition

Le studio indien Nodding Heads Games a sorti l'année dernière Raji: An Ancient Epic, un jeu d'aventure, d'action et de plateforme se déroulant dans l'Inde ancienne et qui suit une jeune fille devant sauver son frère des griffes d'un seigneur démoniaque. Un titre qui a déjà reçu plusieurs prix et nominations, et qui va revenir dans une version améliorée.

Nodding Heads Games et le distributeur Super.com ont en effet annoncé à l'E3 2021 Raji: An Ancient Epic Enhanced Edition, une version améliorée de leur jeu qui inclura notamment un doublage intégral en indien authentique, de nouveaux modes de jeu et des mécaniques de gameplay améliorées et revisitées. Vous pouvez découvrir tout cela dans la bande-annonce ci-dessus.

Raji: An Ancient Epic Enhanced Edition arrivera dans le courant du quatrième trimestre 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.