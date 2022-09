TGS 2022 : Yu-Gi-Oh! Duel Links plongera « into the VRAINS » avec la sortie prochaine de son nouvel univers et de l'invocation Lien

Les années se suivent et se ressemblent concernant les ajouts de Yu-Gi-Oh! Duel Links, qui accueille petit à petit les différents types d'invocation et univers de la licence. Après 5D's et les monstres Synchro en 2018, puis ZEXAL avec les Xyz en 2020 et enfin ARC-V qui a introduit l'invocation Pendule l'an dernier, nous nous attendions évidemment à ce que la dernière série basée sur le jeu classique finisse par débarquer, d'autant plus que tout son concept repose de base sur les Speed Duel. C'est à l'occasion du Tokyo Game Show 2022 que Konami a donc annoncé la venue du monde de Yu-Gi-Oh! VRAINS dans le jeu, bande-annonce à l'appui.

Nous retrouvons donc Playmaker, alias Fusaku Fujiki (Shōya Ishige), sur sa D-Board dans le monde virtuel de LINK VRAINS, évidemment accompagné de l'Ignis des Ténèbres Ai. Le duo sera accompagné de Soulburner (Yūki Kaji), Gō Onizuka et Blue Girl qui est teasée à la fin. Évidemment, l'attraction principale est l'ajout de l'invocation Lien, ou Link si vous préférez, apportant deux Extra Monster Zones sur le terrain servant à accueillir les créatures de l'Extra Deck. Reste à voir si les plus récentes règles seront appliquées à cet ajout controversé. Ce qui est sûr c'est que nous pourrons jouer avec Salamangreat Heatleo (Salamangrande Chaleurléo en français...), Gouki Le Grand Ogre et Decode Talker (Décodeur Bavard chez nous).

La date de sortie de ce nouvel univers dans Yu-Gi-Oh! Duel Links est fixée au 28 septembre.

