Xbox : les ventes de consoles en chute libre, mais Call of Duty et le Game Pass sauvent les meubles

Comme la plupart des acteurs du milieu vidéoludique, Microsoft dévoile cette semaine son bilan trimestriel. Satya Nadella, président-directeur général de la firme, a évoqué « l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise, afin de la positionner pour une croissance à long terme ». Du côté de Xbox, il y a du bon, mais aussi du moins bon.

Le secteur des consoles est en chute libre, avec une baisse de 29 % des ventes de consoles Xbox par rapport au même trimestre de l'année précédente. Plus grand monde ne se tourne vers les Xbox Series X|S, mais Microsoft arrive tout de même à sortir la tête hors de l'eau grâce à son service d'abonnement. Les abonnés au Game Pass sont de plus en plus nombreux, notamment sur PC (+ 30 %) et le service a rapporté plus d'argent lors du dernier trimestre 2024 que dans n'importe quel autre trimestre précédent. C'est évidemment Call of Duty: Black Ops 6 qui a boosté le Game Pass, Satya Nadella rappelle que le jeu de tir d'Activision comptait « plus de joueurs au cours de ses deux premiers mois que n'importe quel autre jeu de la série à ce jour ».

La stratégie de Xbox suit son cours : plus besoin de vendre des consoles, les autres secteurs sauvent la mise. Au final, les revenus de Microsoft ont seulement diminué de 7 % par rapport au trimestre de l'année précédente, le Game Pass compense la faible popularité des Xbox Series X|S. Pour rappel, Microsoft a licencié des employés en tout début d'année, notamment dans sa branche Gaming. L'abonnement Ultimate de trois mois est disponible contre 44,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

