Call of Duty : si Activision est racheté, Microsoft s'engage à sortir des jeux au contenu sans rabais chez Nintendo

Le rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft patine encore, notamment bloqué par les autorités de régulation de la concurrence qui estime que cette acquisition risque d'être injuste pour les joueurs d'autres plateformes. Sans aucun doute, l'accès de la célèbre saga Call of Duty par les joueurs PlayStation et Nintendo est au centre des préoccupations.



We’ve now signed a binding 10-year contract to bring Xbox games to Nintendo’s gamers. This is just part of our commitment to bring Xbox games and Activision titles like Call of Duty to more players on more platforms. pic.twitter.com/JmO0hzw1BO — Brad Smith (@BradSmi) February 21, 2023

Microsoft a cependant déjà signé « un engagement de 10 ans pour amener Call of Duty chez Nintendo » et a assuré que les jeux de la série sortiraient aussi sur Steam en day one, si le rachat est bien finalisé. PlayStation n'est pas encore entré dans la danse, certainement pour défendre ses intérêts au-delà d'une décennie et de cette franchise. Toujours est-il que les relations avec Nintendo vont bien, et le contrat qui pourrait les lier à Microsoft vient même d'être renforcé et entériné.

Brad Smith, directeur de Microsoft, a en effet posté un message sur les réseaux sociaux indiquant qu'il avait finalisé un accord juridique avec Nintendo. Il ne se contenterait pas d'amener des jeux Call of Duty sur les consoles de la marque : ils sortiraient le même jour que sur Xbox, avec une « parité complète des fonctionnalités et du contenu ». Autrement dit, pas d'adaptation low cost comme à l'époque de la Wii ou de la Wii U, mais des expériences complètes au contenu similaire aux PS5 et Xbox Series X|S.

Microsoft et Nintendo ont maintenant négocié et signé un accord juridique contraignant de 10 ans pour apporter Call of Duty aux joueurs de Nintendo - les mêmes jours que sur Xbox, avec une parité complète des fonctionnalités et du contenu afin qu’ils puissent découvrir Call of Duty tout comme les joueurs Xbox et PlayStation qui apprécient Call of Duty. Nous nous engageons à fournir un accès égal à long terme à Call of Duty à d’autres plateformes de jeu.

Le message mentionne d'ailleurs clairement PlayStation, rappelant que Microsoft souhaite toujours impliquer son concurrent dans le même type de contrat. L'alliance Microsoft-Nintendo a en revanche de quoi surprendre : à la vue de Call of Duty: Modern Warfare II (disponible à partir de 64,99 € à la Fnac) et de ses qualités techniques, difficile de croire que tout son contenu et ses fonctionnalités auraient pu être portées sur Switch. Il ne fait aucun doute que Nintendo lui prépare une successeure, cela voudrait-il dire que la Switch 2 aurait les capacités de faire tourner un Call of Duty next-gen sans trop rougir ? Et ce dès 2024 ? Affaire à suivre...



Lire aussi : RUMEUR : Call of Duty, finalement un nouveau jeu complet dans l'univers de Modern Warfare en 2023, sa date de sortie déjà connue