Xbox : cette Collection Black Ops 6 va faire craquer les fans de Call of Duty

La sortie d'un nouveau Call of Duty est à chaque fois un grand évènement, même si c'est tous les ans. Sauf que, cette année, Call of Duty: Black Ops 6 sera le premier CoD depuis l'officialisation du rachat d'Activision par Microsoft, le constructeur américain a donc décidé de mettre les bouchées doubles.

Microsoft dévoile cette semaine la Collection Black Ops 6, une gamme d'accessoires aux couleurs du jeu d'Activision, Treyarch et Raven Software. Les fans peuvent ainsi retrouver une manette Xbox, une manette Xbox Elite Series 2 ainsi qu'un habillage pour la console Xbox Series X, avec un revêtement inspiré des films d'espionnage des années 90. Voici une présentation de la Collection Black Ops 6 :

Inspirée par l’univers des forces clandestines et des thrillers d’espionnage, la manette sans fil Xbox – Call of Duty: Black Ops 6 reflète l’ambiance mystérieuse de Black Ops 6 grâce à des éléments visuels captivants. Le boîtier supérieur et les côtés affichent un motif de documents censurés, de coordonnées cachées et de symboles Black Ops dissimulés, illustrant une campagne entourée de mystère. Vous pouvez personnaliser la manette avec des couleurs inspirées de Call of Duty pour les boutons, les gâchettes et les poignées et opter pour des finitions métalliques afin d’ajouter une touche tactique. Pour un contrôle optimal, vous avez aussi la possibilité de choisir des poignées latérales et arrière en caoutchouc ou d’ajouter un message gravé au-dessus des informations confidentielles, transformant ainsi votre manette en véritable outil d’espion. Que vous soyez en mission furtive dans la campagne, en plein combat multijoueur ou en train de lutter contre les hordes de zombies, la manette sans fil Xbox est prête à relever le défi.

Pour les joueurs qui cherchent à atteindre un niveau de performance supérieur dans Call of Duty: Black Ops 6, la manette sans fil Xbox Elite Series 2 offre une expérience de jeu professionnelle, enveloppée dans un design inspiré du style brutal des thrillers d’espionnage des années 90. Son boîtier supérieur reprend les codes visuels de Black Ops 6 avec des textes expurgés, des schémas tactiques et des insignes cachés, un véritable clin d’œil aux opérations secrètes. Ses poignées texturées garantissent un contrôle optimal tout en incorporant les motifs artistiques de la manette directement dans les zones de prise en main.

Vous pouvez aller encore plus loin dans la personnalisation de votre manette sans fil Xbox Elite Series 2 en optant pour des croix directionnelles et des gâchettes métalliques, ou en utilisant les quatre palettes arrière interchangeables pour attribuer des actions essentielles selon vos préférences. Les sticks analogiques à tension réglable sont parfaits pour maîtriser les nouvelles mécaniques de mouvement omnidirectionnel de Black Ops 6, tandis que les gâchettes à course courte permettent d’ajuster la manette à votre style de jeu. Choisissez vos designs préférés inspirés de Call of Duty et ajoutez une gravure personnalisée pour finaliser le look. Vous obtenez ainsi une manette sans fil Xbox Elite Series 2 unique qui allie style et performance pour une expérience de jeu Black Ops ultime. Créez votre manette personnalisée Call of Duty: Black Ops 6 via Xbox Design Lab et jouez comme un pro sur Xbox, PC ou via le cloud gaming.

Complétez votre équipement Call of Duty avec l’habillage Xbox Series X – Call of Duty: Black Ops 6, conçu pour offrir à votre console un nouveau look saisissant, inspiré des intrigues de la série Black Ops. Le design en couches, inspiré des thrillers d’espionnage des années 90, présente une combinaison de documents expurgés, de fichiers classifiés et de références à la campagne de Black Ops 6. Sous ces motifs complexes se cachent des détails supplémentaires, faisant écho à la narration complexe du jeu et à son célèbre mode Zombies.

Cet habillage ajusté avec précision est composé de panneaux solides et recouvert d’un tissu de haute qualité, parfait pour embellir votre Xbox Series X. Il se fixe facilement grâce à des fermetures en Velcro, permettant une installation rapide et sans effort, sans adhésif ni outils. L’intérieur de la housse arbore un motif discret en gris avec le logo Call of Duty en blanc et chaque habillage inclut un cache amovible pour le lecteur de disque, garantissant ainsi une compatibilité totale avec toutes les Xbox Series X. L’habillage Xbox Series X – Call of Duty: Black Ops 6 est un incontournable pour les fans qui souhaitent transformer leur console en véritable objet de collection Black Ops.