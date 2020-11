Call of Duty: Black Ops Cold War, un trailer détonant pour Nuketown' 84, bientôt disponible gratuitement

Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible depuis une semaine maintenant, alors il est déjà temps pour Treyarch et Raven Software de penser à l'après. La première grosse vague de contenu arrivera le 10 décembre avec la Saison 1 partagée avec Warzone et un peu Modern Warfare, mais d'ici là, un petit quelque chose nous attend.

La carte Nuketown '84 va comme prévu arriver le 24 novembre prochain sur toutes les plateformes. Elle nous fera découvrir la nouvelle version de cette map incontournable de la saga, plus explosive que jamais avec les armes et compétences spéciales de cet épisode, comme vous pouvez le découvrir avec le trailer dévoilé aujourd'hui. Et, oui, elle sera gratuite pour tout le monde, et simplement ajoutée via une mise à jour !



Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X et S, et Xbox One à partir de 56,99 € à la Fnac.

Lire aussi : TEST de Call of Duty: Black Ops Cold War, un retour au Vietnam surprenant