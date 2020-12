Call of Duty: Warzone et Black Ops Cold War, la date de sortie de la Saison 1 retardée, du Double XP et des bundles gratuits pour compenser

Nous avions rendez-vous avec la Saison 1 de Call of Duty: Black Ops Cold War, partagée avec Warzone et même Modern Warfare, le 10 décembre prochain. Finalement, Treyarch et Raven Software ont visiblement dû faire face à de petits contretemps, car ils annoncent que la date de lancement des nouveautés est désormais calée au 16 décembre. Tant pis, il faudra faire avec.

Les développeurs commencent malgré tout à teaser le contenu additionnel de Warzone en promettant l'arrivée d'une nouvelle map, d'une version revisitée du Goulag, et l'intégration d'armes et variantes issues de BOCW. Pour ce dernier, le Multijoueur va grossir avec des maps, des modes et playlists en 6v6, le retour d'Escarmouche 2v2 et la carte Raid de Black Ops II est même d'ores et déjà confirmée ! Toutes ces informations vont donc dans le sens des fuites de la semaine, qui évoquaient déjà l'arrivée d'une map Rebirth Island dans Warzone. Et pour tout le monde, la progression commune, aussi partagée avec le mode Zombies, introduira comme prévu le système de Prestige Saisonnier, avec plus de 1 000 niveaux à gravir.

Pour nous faire patienter, du 12 décembre à 19h00 au 16 décembre à la même heure, le Double XP sera activé pour la progression et les armes. Et, c'est cadeau, pour toute connexion entre le 8 et le 15, vous recevrez gratuitement deux bundles : Field Research, qui comprend une skin épique pour Park, un plan d'arme épique de SMG, un réticule épique, une carte d'appel épique et un charme d'arme rare, et Certified, qui contient une skin épique pour Garcia, un plan d'arme rare pour un fusil d'assaut, ainsi qu'un charme et un réticule épiques.

Nous sommes enfin prévenus que nous aurons deux mises à jour à télécharger obligatoirement les 8 et 15 pour BOCW, et une le 16 pour Warzone, pour ajouter quelques correctifs et préparer comme il se doit la réunion entre toutes les expériences. Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible à partir de 56,99 € à la Fnac.

