Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone, l'Opérateur Stitch et les nouveautés de la Saison 1 teasés par la cinématique d'introduction

La Saison 1 de Call of Duty: Black Ops Cold War, celle qui la reliera à Call of Duty: Warzone, est désormais prévue pour le 16 décembre sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X et S. Des fuites ont déjà révélé une partie de son contenu, et Activision le confirme progressivement au fil des annonces, comme avec la cinématique déployée en ce début de semaine.

L'introduction de cette saison met en scène le nouvel Opérateur Stitch, l'île de Rebirth Island qui sera jouable en Battle Royale, ou encore la carte Mall at the Pines qui devrait apparaître en Multijoueur. Si vous voulez en voir plus, nous avons rendez-vous jeudi soir aux Game Awards 2020 pour une bande-annonce de gameplay.



Un piège a été tendu. Une planque de la CIA, attaquée. Un ancien ennemi est de retour, consumé par son désir de vengeance. Après avoir pris d'assaut un ancien site de production expérimental de Nova 6 sur Rebirth Island, Russell Adler s'est fait un nouvel ennemi en la personne de Vikhor "Stitch" Kuzmin, ancien dirigeant du programme Nova 6 pour le KGB. Stitch compte maintenant bien prendre sa revanche. Adler et son équipe d'intervention de la CIA sont désormais piégés au beau milieu d'un stock de gaz neurotoxique qui suffirait à plonger le monde dans le chaos.

D'ici là, Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible à partir de 56,99 € à la Fnac.

