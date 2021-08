Call of Duty: Vanguard, titre officiel, premiers artworks et éditions spéciales en fuite avant la révélation !

Cela fait plusieurs mois que les rumeurs tournent autour d'un certain Call of Duty: Vanguard, nouvel épisode de la saga que serait en train de développer Sledgehammer Games. Activision a décidé de retarder au plus tard possible sa révélation pour laisser la place médiatique à Warzone, mais notre salut n'est visiblement plus très loin.



La dernière mise à jour de Call of Duty: Black Ops Cold War comprend en effet des données plus qu'intéressantes sur la suite de la série, à savoir des visuels promotionnels pour la prochaine itération. Les dataminers ont ainsi découvert plusieurs images confirmant sans détour le titre définitif de Call of Duty: Vanguard, avec des soldats aux tenues originales qui laissant penser à une certaine liberté scénaristique dans cette histoire se déroulant à priori durant la Seconde Guerre mondiale.

Les visuels nous apprennent qu'il sera possible d'acheter un Cross-Gen Bundle, certainement en payant quelques euros de plus pour avoir les versions PS4 et PS5 ou Xbox One et Xbox Series X|S, ce qui veut dire que l'upgrade next-gen ne sera pas gratuite. Il y aura également une Ultimate Edition avec des skins pour les Opérateurs Lucas, Polina et Wade, des revêtements pour le fusil d'assaut Breacher, le fusil à lunettes Marksman et la SMG Thunderhead, un accès direct à l'arme spéciale Night Raid, 10 skips de Tiers, 2 jetons Double XP, le pack d'armes Frontline, ou encore un accès anticipé à la future bêta ouverte.



La révélation en bonne et due forme de Call of Duty: Vanguard devrait donc survenir dans les jours qui viennent, mais d'ici là, Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible à partir de 64,99 € sur Amazon.fr.

