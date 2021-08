Call of Duty : modes de jeu, liens avec Warzone, contexte historique, Activision parle du prochain volet

Nous sommes déjà au début du mois d'août, et Activision n'a pas encore dévoilé son prochain Call of Duty. Malgré ça, les rumeurs vont bon train et laissent entendre qu'il serait intitulé Call of Duty: Vanguard, et qu'il se déroulerait dans les années 50, alors que la Seconde Guerre mondiale dure toujours.

Lors de son bilan financier trimestriel, Activision a tout de même lâché quelques informations concernant ce prochain Call of Duty, cuvée 2021. Le titre est bien sûr développé par Sledgehammer Games, et même si Activision ne confirme rien, il affirme que le jeu prendra place dans « un contexte historique que les fans connaissent et adorent », de quoi bel et bien imaginer un retour dans le passé. Côté modes de jeu, pas de Zombies, mais une campagne solo, de la coopération et du multijoueur, les développeurs vont d'ailleurs soutenir le jeu sur la durée avec du contenu live service. Cela passera notamment par des liens encore plus forts avec Call of Duty: Warzone, le Battle Royale free-to-play d'Activision, qui aura droit à sa plus grosse mise à jour à cette occasion.

Il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de découvrir ce nouveau Call of Duty et la mise à jour de Warzone, Activision promet une présentation officielle « très prochainement ». Vous pouvez retrouver Call of Duty: WWII à 23,50 € sur Amazon.