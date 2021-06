E3 2021 : Rainbow Six Siege, enfin des dates pour le cross-play et la cross-progression

Rainbow Six Siege a cinq ans, il compte plus de 70 millions de joueurs, mais ces derniers aimeraient bien profiter des avancées en termes de cross-play et de cross-progression pour jouer avec leurs amis, qu'importe la plateforme. Eh bien, cela tombe bien, Ubisoft a fait le point sur l'arrivée de ces fonctionnalités à l'occasion de l'Ubisoft Forward.

Le 30 juin prochain, Rainbow Six Siege sortira sur Stadia, et le même jour, il sera jouable en cross-play entre les versions PC, Luna et donc Stadia. Une fonctionnalité qui n'arrivera malheureusement pas avant le début de l'année 2022 sur consoles de salon, mais à son lancement, seuls les joueurs sur PS4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S pourront se mélanger, en restant loin des joueurs sur PC et en cloud gaming. Cependant, la cross-progression sera lancée à la même période, mais sur toutes les plateformes, de quoi un peu simplifier les choses pour les joueurs possédant plusieurs machines.

Ubisoft a également profité de l'occasion pour rappeler que le prochain contenu additionnel de Rainbow Six Siege, l'Opération North Star, sera lancé le 14 juin prochain. L'Agent Thunderbird sera notamment introduit, avec ses stations Kóna qui soignent les joueurs à proximité, alliés comme ennemi, et ranime les joueurs abattus. Thunderbird descend des Nakodas, et elle nous rappelle ses origines dans un court-métrage animé dévoilé lors de l'Ubisoft Forward et à admirer juste ici :

Rainbow Six Siege est pour rappel disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia et Luna, ainsi que dans le service Ubisoft+.