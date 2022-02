Rainbow Six Extraction : l'évènement de crise Spillover lancé en vidéos, Zofia intègre le roster

Cette fin de semaine réserve bien des surprises aux joueurs appréciant la licence Rainbow Six et notamment les deux sœurs polonaises Ela et Zofia. Ainsi, après la diffusion d'un court-métrage préparant l'annonce de l'Année 7 de R6 Siege dans lequel elles occupent les premiers rôles, c'est au tour du récent épisode PvE Extraction d'avoir droit à du contenu inédit, dont l'ajout de la deuxième frangine à son roster d'Agents pour combattre la menace archéenne.

Comme annoncé avant sa sortie, vous pouvez jouer dès maintenant à l'Évènement de crise à durée limitée Spillover faisant partie du programme de contenu post-lancement de Rainbow Six Extraction. Avec lui, Ubisoft a donc rendu jouable Zofia, qui manie un fusil-mitrailleur LMG-E et un lance-grenades tirant des projectiles à impact ou étourdissant. En plus de ça, elle résiste aux effets aveuglants et peut revivre après avoir été mise KO sans la nécessité d'utiliser un kit. Cette dernière capacité lui permet de regagner 70 PV une fois améliorée et de recharger entièrement ses munitions ! Autant dire qu'elle devrait en aider plus d'un.

Il est aussi possible de débloquer gratuitement une nouvelle technologie REACT, la Tourelle Automatique, que vous pouvez voir en action dans la bande-annonce de gameplay et la vidéo explicative ci-dessous. Suite à cet event, dont la durée n'a pas été précisée, il faudra passer par la boutique pour l'obtenir. Diverses récompenses cosmétiques sont rapidement visibles, telles que des charmes d'armes, et peuvent être récupérées dans ce mode de jeu inédit basé sur la défense d'une zone où l'Émergence recouvre une vaste superficie, mais sans gêner nos mouvements. En revanche, il faut utiliser un agent dissolvant pour l'éradiquer.

ÉVÈNEMENT À DURÉE LIMITÉE Dans Spillover, votre objectif consiste à placer un conteneur d’agent dissolvant afin d’éliminer des colonies d'Émergence. Préparez une défense solide et attendez-vous au choc lorsque des hordes d’Archéens se lanceront sur vous et vos coéquipiers ! ZOFIA REJOINT REACT Votre spécialiste du GROM préférée rejoint le combat ! Zofia vient ajouter son arsenal de grenades à votre sélection d’agents. Équipez Zofia avec vos meilleures armes et gadgets, et repartez à l’assaut des zones d’endiguement ! Zofia est extrêmement douée en combat rapproché, en techniques de survie ainsi qu’en extraction de ressources, autant d’éléments nécessaires à une incursion réussie. REACT savait qu’il ne lui faudrait pas longtemps pour rejoindre l’équipe étant donné que sa sœur Ela contribue aux efforts d’endiguement. Même si une certaine rivalité les oppose, REACT a besoin d’elle pour combattre l’imprévisible parasite. Aptitude - Peut équiper son lanceur KS79 LIFELINE qui tire des grenades offensives et à percussion. Zofia est résistante aux effets d’aveuglement et peut s’auto-ranimer une fois en état critique.

TOURELLE AUTO REACT Débloquez une nouvelle tech REACT exclusive, la tourelle auto, une tourelle déployable qui vise automatiquement les Archéens et défend votre position depuis tous les angles possibles. RÉCOMPENSES EXCLUSIVES Mettez en valeur vos accomplissements grâce à de nouvelles récompenses incluant des articles cosmétiques exclusifs (uniformes d'agent, skins d'arme, etc.) !

Deux autres Crises sont d'ores et déjà prévues selon le site officiel, de quoi rameuter encore plus de joueurs ? Avec déjà plus de 5 millions de joueurs uniques, Ubisoft a semble-t-il visé juste en sortant ce jeu.

