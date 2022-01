Rainbow Six Extraction : déjà trois millions de joueurs pour le jeu d'Ubisoft

Après des années d'attente, Rainbow Six Extraction a enfin pointé le bout de son nez sur ordinateurs et consoles de salon. Le jeu d'Ubisoft plonge les Agents de Rainbow Six Siege dans un monde ravagé par des extraterrestres, les joueurs doivent coopérer pour réaliser différentes missions avec succès.

Une semaine après le lancement, Ubisoft annonce que Rainbow Six Extraction compte déjà trois millions de joueurs. C'est certes bien, mais il est bon de rappeler que le titre est inclus depuis sa sortie dans le PC/Xbox Game Pass, de quoi faire grimper les chiffres. Par ailleurs, le studio lance aujourd'hui le Pass Ami, permettant à un joueur qui a acheté Rainbow Six Extraction d'inviter gratuitement deux amis pour jouer ensemble pendant 14 jours. Là encore, cela va sans doute aider à franchir rapidement de nouveaux paliers de joueurs.

Si Rainbow Six Extraction vous intéresse, vous pouvez le retrouver à 43,14 € sur Amazon.

