Far Cry 6 : il y aura des passages à la troisième personne

Il y a quelques jours, Ubisoft présentait enfin du gameplay de Far Cry 6, attendu en fin d'année sur ordinateurs et consoles de salon. Pure franchise à la première personne depuis 2004, elle va pourtant changer de style à certains moments de l'aventure, les fans ont en effet remarqué des passages à la troisième personne dans la vidéo de gameplay.

Navid Khavari, directeur narratif de Far Cry 6, a expliqué ce changement de perspective dans un entretien avec GameSpot. Pour résumer, il s'agit de mieux mettre en avant Dani Rojas, héros/héroïne de cet opus, et pas seulement dans les moments calmes :

Dans les cinématiques, la troisième personne est quelque chose que l'équipe a essayé dès le début, et c'était étonnamment fluide. C'était instantanément comme s'il y avait plus de connexions avec le voyage de Dani dans le monde, plus de lien avec l'histoire épique à Yara. Les joueurs pourront également voir les personnalisations de leur personnage dans ces moments d'histoire. Dans les camps de la guérilla, c'est également l'occasion pour les joueurs de voir leur personnage entièrement personnalisé, de leur sac à dos à leurs vêtements. Dans les passages de jeu avec le sac à dos Supremo, la transition à la troisième personne est destinée à permettre aux joueurs de voir tous les effets du sac à dos et de mieux ressentir son impact en action.

Pour rappel, ce sac à dos tire de grosses roquettes vers les ennemis de Dani, et là encore, même en plein combat, la caméra passe de la première à la troisième personne pour mieux mettre en avant ses effets dévastateurs. Ubisoft semble donc vouloir enfin créer un personnage et non un avatar avec des bras et des jambes comme dans les précédents volets, un peu comme l'avait fait id Software avec DOOM Eternal mais uniquement lors des cinématiques. Croisons les doigts pour que le résultat soit à la hauteur des attentes.

La date de sortie de Far Cry 6 est fixée au 7 octobre 2021 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One, vous pouvez précommander le jeu à 64,99 € sur Amazon.

