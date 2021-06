Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, des versions alternatives de personnages en tenue scolaire dévoilées

Il faut croire qu'Aniplex et CyberConnect2 aiment nous prendre à contre-pied avec la promotion de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, car si nous attendions des annonces concernant justement les fameux démons servant d'ennemis dans l'œuvre de Koyoharu Gotōge, ils tardent à se montrer. Après l'ajout du personnage comique qu'est Murata la semaine dernière, ce sont ainsi trois versions alternatives de combattants déjà dévoilés qui font leur apparition... en tenue d'écolier !

Les heureux élus sont donc Tanjirō et Nezuko Kamado, ainsi que Giyū Tomioka, qui arborent leur apparence du manga spin-off Kimetsu Gakuen (Demon Slayer Academy) avec pour la peine de nouvelles techniques assez originales et amusantes. Oui, cela fait donc déjà le troisième Tanjirō après sa version normale et Hinokami Kagura, et celui-ci se la joue même chef cuisinier pour préparer du pain bien de chez nous, dont raffole sa sœur. Quant au Pilier de l'Eau, il s'improvise donc professeur de sport aux méthodes d'enseignement un peu musclées. Ils seront tous les trois jouables dans le mode Versus et vous pouvez retrouver quelques visuels d'eux en page suivante.

Au Japon et en Asie, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles est attendu cette année sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Les mangas Demon Slayer peuvent de leur côté être achetés à la Fnac, la parution française en étant au tome 17.