Microids Studio Lyon : l'éditeur ouvre un nouveau studio de développement avec à sa tête un ancien d'Atari

Outre la nouvelle tragique du récent décès de Benoît Sokal, Microids a dévoilé ces dernières semaines tout un tas de jeux inédits qu'il va éditer, qu'il s'agisse d'adaptations de classiques de la bande dessinée comme Marsupilami : Le Secret du Sarcophage et Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille ou de titres originaux à l'instar d'Alfred Hitchcock: Vertigo et Flashback 2. Pour autant, l'éditeur n'a pas fini de nous surprendre puisqu'il annonce à présent l'ouverture d'un nouveau studio français destiné au développement de jeux vidéo.

Microids Studio Lyon ouvre donc ses portes en ce mois de juin dans la métropole française où se trouve notamment OSome Studio avec qui l'éditeur collabore, mais aussi d'autres grands noms de l'industrie tels qu'Arkane Studios, Ivory Tower (Ubisoft) ou EA France. À sa tête, nous retrouvons David Chomard, qui avait travaillé chez Atari (Infogrames Entertainment) avant de fonder et gérer pendant 10 ans Little Worlds Studio jusqu'en 2014, là aussi à Lyon. Le studio aura pour tâche de créer des jeux d'aventure et recherche actuellement une vingtaine de développeurs (artistes, designers, programmeurs) ayant de l'expérience avec le moteur Unity sur consoles. Pour le reste, voici ce que dit le communiqué :

L'ouverture de ce nouveau studio s'inscrit dans une stratégie de développement, comme l'évoque Stéphane Longeard, CEO de Microids : « alors que Microids réalise une progression de CA de 64 % entre 2019 et 2020, il nous semblait logique, dans l'évolution de la stratégie de Microids, de créer ce studio tout en renforçant les projets et investissements envers nos studios partenaires de longue date. Nous sommes heureux de confier les clés de ce studio à David Chomard, ancien d'Atari (ex-Infogrames Entertainment). Son expérience et son expertise seront déterminantes. Le choix d'ouvrir ce studio à Lyon, l'un des centres névralgiques du jeu vidéo en France, nous permet de développer l'industrie vidéoludique française et de devenir un nouvel acteur majeur de la région Rhône-Alpes ».

La création de Microids Studio Lyon vient compléter notre chaîne de valeur et nous permet désormais de lancer des projets de développement en interne, jusqu'à la distribution des titres avec notre structure Microids Distribution France (MDF). Par ailleurs, nous continuons à travailler avec de nombreux studios et nous avons, actuellement, plus de vingt-cinq jeux vidéo en développement.

« Je suis ravi de pouvoir retravailler avec Microids et de prendre la tête de ce studio. La production d'un jeu vidéo est une véritable aventure et je suis impatient de pouvoir en dire plus sur les prochaines productions de Microids Studio Lyon » déclare David Chomard, directeur de Microids Studio Lyon.