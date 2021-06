Alfred Hitchcock: Vertigo, Microids dévoile un thriller psychologique librement adapté de Sueurs Froides

Pendulo Studios a déjà une bonne réputation auprès des amateurs de jeux d'aventure, il a développé les Runaway et Yesterday, et plus récemment BLACKSAD: Under the Skin, adapté d'une bande dessinée. Le studio espagnol va continuer sur sa lancée avec Alfred Hitchcock: Vertigo, librement inspiré du film Sueurs Froides, lui-même basé sur le roman D'entre les morts de Pierre Louis Boileau et Pierre Ayraud.

Alfred Hitchcock: Vertigo est présenté comme un thriller psychologique et suivra Ed Miller, un écrivain qui vient de survivre à un accident de voiture dans un canyon en Californie. Mais à son réveil, les secours n'ont pas retrouvé sa femme et sa fille, qui voyageaient avec lui. Il va bien évidemment tenter d'élucider ce mystère, le titre explorera les thèmes de l'obsession, la mémoire, la manipulation et folie en suivant trois personnages différents avec des flashbacks entremêlant réalité et faux souvenirs. Josué Monchan, designer narratif chez Pendulo Studios, commente :

Le film d'Alfred Hitchcock a bien évidemment été une source d'inspiration majeure, qu'il s'agisse des thèmes abordés, de la narration, ou encore des techniques visuelles utilisées, qui renvoient aux techniques cinématographiques récurrentes chez Hitchcock. Mais Vertigo n'est pas notre seule inspiration, puisque le fait que la thérapie soit au cœur de la narration du jeu renvoie par exemple à La Maison du docteur Edwardes, et certains personnages font écho à des protagonistes de Rebecca, Psychose, et bien d'autres.

Nous devrions donc avoir droit à des travellings compensés, un mouvement de caméra donnant l'illusion du vertige utilisé pour la première fois par le réalisateur anglais dans Sueurs Froides. Le style graphique est à découvrir dans le premier teaser ci-dessus, et Pendulo Studios parle de sa vision du projet dans un carnet des développeurs à retrouver sur la seconde page, avec quelques images. Alfred Hitchcock: Vertigo est attendu en fin d'année 2021 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver le chef-d'œuvre de Hitchcock à 10 € sur Amazon.