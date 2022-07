Alfred Hitchcock: Vertigo, date de sortie et Limited Edition pour les versions consoles

Déjà disponible depuis la fin d'année dernière sur PC, où il enregistre des évaluations « très positives » sur Steam, Alfred Hitchcock: Vertigo se fait encore attendre sur consoles. Heureusement, Microids et Pendulo Studios donnent aujourd'hui des nouvelles de leur jeu d'aventure inspiré du film Sueurs Froides.

La date de sortie d'Alfred Hitchcock: Vertigo est fixée au 27 septembre 2022 sur PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Le titre sera disponible sur les boutiques en ligne des consoles, mais aussi chez les revendeurs en version standard et en Limited Edition. Cette dernière inclura le jeu, un artbook officiel au format physique et numérique ainsi que la bande originale composée par Juan Miguel Martín Muñoz, en téléchargement uniquement. Si vous ne connaissez pas le jeu développé par les créateurs de Runaway et Yesterday, voici quelques points clés :

Une histoire inédite librement adaptée du chef-d'œuvre d'Alfred Hitchcock, Vertigo (Sueurs Froides), centrée sur les thèmes de l'obsession, les souvenirs, la manipulation et la folie ;

Vivez une expérience narrative intense, qui rend hommage aux techniques visuelles et narratives du maître du genre ;

Enquêtez à travers la vision de trois personnages, chacun ayant une histoire différente à raconter ;

Explorez les événements à travers des flashbacks et faites la différence entre réalité et souvenirs trompeurs.

En attendant la sortie du jeu dans un peu plus de deux mois, vous pouvez précommander Alfred Hitchcock: Vertigo à 49,99 € chez Micromania.