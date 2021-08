Alfred Hitchcock – Vertigo, premier trailer de gameplay et sortie partiellement reportée pour l'adaptation du film culte

Le catalogue de Microids est des plus éclectiques et il nous l'a encore prouvé en annonçant son partenariat avec Pendulo Studios (BLACKSAD: Under the Skin) pour une adaptation de Sueurs Froides, le film mythique d'Alfred Hitchcock. Le réalisateur a d'ailleurs son nom dans le titre du projet, Alfred Hitchcock: Vertigo.

Le thriller narratif vient d'avoir droit à sa première bande-annonce de gameplay à l'aube de la gamescom, nous permettant d'apprécier une patte artistique non réaliste et une aventure sur fond de disparition et de folie déjà angoissante.

Ed Miller, un écrivain, est sorti indemne de la chute de sa voiture dans le canyon de Brody en Californie. Personne n'a été retrouvé dans l'épave de la voiture, pourtant Ed assure qu'il voyageait avec sa femme et sa fille. Traumatisé par l'événement, il commence à souffrir de graves vertiges. Alors qu’il entame une thérapie, Ed va tenter de découvrir ce qui s'est réellement passé lors de cette journée tragique.

Une mauvaise nouvelle s'est d'ailleurs glissée dans la vidéo pour les impatients... Si la sortie d'Alfred Hitchcock: Vertigo est toujours prévue pour 2021 sur Steam, il faudra attendre jusqu'en 2022 pour y jouer sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S ou Switch. D'ici là, vous pouvez vous offrir le classique Sueurs Froides en DVD pour 13,00 € sur Amazon.fr.