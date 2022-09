Alfred Hitchcock: Vertigo, les versions consoles lancées en vidéo

Déjà disponible sur PC via Steam, l'Epic Games Store et GOG.com depuis l'année dernière, Alfred Hitchcock: Vertigo s'est longuement fait attendre sur consoles. Mais voilà que le jeu d'aventure inspiré du film Sueurs Froides est enfin disponible sur les machines de Sony, Microsoft et Nintendo.

Alfred Hitchcock: Vertigo suit Ed Miller, un écrivain seul survivant d'un accident de voiture avec sa femme et sa fille. Mais aucun corps n'est retrouvé dans l'épave du véhicule, tandis qu'Ed souffre de vertiges violents, il va devoir enquêter pour découvrir ce qui s'est réellement passé. Josué Monchan, designer narratif chez Pendulo Studios, commente :

Travailler sur une nouvelle histoire, librement adaptée, de l'œuvre éponyme du maître du suspense, a représenté une véritable consécration pour nous. Hitchcock a influencé toutes nos œuvres, que ce soit à travers nos personnages ou la narration. Nous avons pensé ce jeu comme un hommage à l'ensemble de sa filmographie, en intégrant de nombreuses références et en empruntant de multiples éléments iconiques d'Hitchcock, tels que ses plans de caméra, l'utilisation des couleurs, ou encore ses thèmes de prédilection comme l'obsession, la confusion entre réel et illusion, et la folie.

Elliot Grassiano, directeur général adjoint de Microids, rajoute :

Nous sommes heureux de pouvoir proposer dès aujourd'hui le jeu Alfred Hitchcock – Vertigo aux joueurs consoles, et ce en versions physique et numérique. Nous avons hâte de voir les retours des joueurs face à cette aventure palpitante et pleine de rebondissements !

Alfred Hitchcock: Vertigo est donc disponible dès maintenant sur PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, avec une Limited Edition incluant le jeu, un artbook et la bande originale numérique. Vous pouvez retrouver le jeu en édition standard à 49,99 € chez Micromania.